Aminata Sakho affiche son soutien à la candidature de Macky Sall à l’ONU

Aminata Sakho, membre du Parti démocratique sénégalais (PDS), a exprimé son soutien à la candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations unies.

Dans une déclaration, elle a indiqué que cette candidature constituait, selon elle, une source de fierté pour le Sénégal et a réaffirmé son attachement aux valeurs de paix, de démocratie et au rayonnement du pays sur la scène internationale.

La responsable politique a également adressé ses encouragements à l’ancien chef de l’État, lui souhaitant pleine réussite dans sa quête de la plus haute fonction administrative des Nations unies.

Selon Aminata Sakho, cette candidature s’inscrit dans une ambition au service de la paix, du dialogue entre les peuples et du renforcement de la solidarité internationale.