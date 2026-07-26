Une coalition qui nettoie avant de convaincre (Par Dr. Mohamed Diallo)

J’ai participé à une opération citoyenne de Set Setal aux côtés des responsables de notre coalition. Je tiens à saluer leur engagement, leur disponibilité et leur sens élevé du devoir.

Une conviction m’anime : la politique ne se limite pas aux rassemblements et aux discours. Elle se mesure avant tout par des actes concrets au service des populations.

C’est dans cet esprit que j’ai instruit le trésorier de la Coalition Natangué Askan Wi de mettre, dans les prochaines heures, du matériel d’entretien à la disposition de nos équipes afin de contribuer durablement à la propreté de ces quartiers de Dakar.

J’ai également cité en exemple ces formations politiques qui, après leurs grands rassemblements, reviennent dès le lendemain nettoyer les lieux qu’elles ont occupés. Cette culture de responsabilité, de civisme et d’exemplarité mérite d’être saluée et encouragée.

Après Kaolack, Nioro, Ziguinchor, Bignona, Oussouye, Grand-Yoff, Patte d’Oie, les HLM et les Parcelles Assainies, nous poursuivrons la massification de la Coalition Natangué Askan Wi avec sérénité et détermination.

Nous continuerons d’avancer lentement, mais sûrement, dans le respect, la sagesse, la discipline et l’engagement citoyen.

Avec toute ma gratitude et ma reconnaissance.

Dr. Mohamed Diallo

Président de la Coalition Natangué Askan Wi