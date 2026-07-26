Magal 2026 : Touba attend plus de six millions de pèlerins

À quelques jours du Grand Magal de Touba, prévu le 2 août, les préparatifs s’intensifient dans la ville sainte, où les organisateurs prévoient une affluence record. Plus de six millions de fidèles sont attendus pour cette édition, un chiffre qui illustre l’importance grandissante de ce rendez-vous religieux, tout en posant d’importants défis en matière d’infrastructures et de logistique.

Interrogé par l’Agence de presse sénégalaise (APS), le président de la commission Culture et Communication du comité d’organisation, Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma, a rappelé la progression constante du nombre de participants.

« L’année dernière, nous avons enregistré 6.594.000 visiteurs. Depuis 2011, nous effectuons un décompte des fidèles participant au Magal et nous constatons un taux de progression annuel de 5 %. Nous nous attendons à recevoir autant de monde, voire davantage cette année », a-t-il déclaré.

Le responsable religieux estime que cette évolution confirme le statut du Grand Magal parmi les plus importantes manifestations religieuses du continent africain. « Tous les quinze ans pratiquement, le nombre de participants double », a-t-il souligné.

Afin de répondre à cette affluence, des investissements sont réalisés dans plusieurs secteurs, notamment l’assainissement, la voirie, l’hydraulique et la mobilité urbaine. Il a toutefois reconnu que la tenue de l’événement en pleine saison des pluies pourrait compliquer les conditions de circulation et d’accès à certains sites.

Évoquant la question de l’approvisionnement en eau, Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma a assuré que la capacité de production n’était plus la principale difficulté. « Des dispositifs ont déjà été mis en place pour soulager les populations avant le Magal », a-t-il assuré, en faisant référence aux actions entreprises par l’Office des forages ruraux (OFOR).

Le président de la commission Culture et Communication a également indiqué que plusieurs rencontres de coordination ont eu lieu entre le comité d’organisation, les autorités administratives et les différents services de l’État afin d’assurer le bon déroulement de l’événement.

« L’ensemble des structures impliquées dans l’organisation du Magal sont en train d’exécuter leur plan d’action. Des garanties ont été données pour que tout ce qui doit être fait le sera afin que nous ayons un beau Magal », a-t-il déclaré.

Pour conclure, il s’est réjoui de la mobilisation toujours plus importante des fidèles autour de cette commémoration de l’exil de Cheikh Ahmadou Bamba. « Chaque année, les pèlerins sont de plus en plus nombreux. Cette fidélité témoigne du rayonnement grandissant du Magal et de l’actualité du message de Cheikh Ahmadou Bamba », a-t-il relevé.