Madiambal Diagne salue le discours de Diomaye lors du lancement de KIIRAAY

Le discours prononcé par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à l’occasion du lancement officiel de son nouveau parti, KIIRAAY – Les Patriotes Républicains, continue de susciter de nombreuses réactions dans les milieux politique et médiatique.

Parmi les commentaires enregistrés figure celui du journaliste et directeur de publication Madiambal Diagne. Dans un message publié sur son compte X, il a exprimé une appréciation très favorable de l’intervention du chef de l’État.

Selon lui, cette allocution représente la prestation la plus aboutie de Bassirou Diomaye Faye depuis son arrivée à la magistrature suprême. Le journaliste estime que le président a pleinement assumé son rôle de chef de l’État et a démontré une stature présidentielle affirmée.

Madiambal Diagne considère également que cette prise de parole renforce la position politique de Bassirou Diomaye Faye. À ses yeux, le président apparaît désormais comme un adversaire de premier plan pour l’ensemble de ses concurrents sur l’échiquier politique sénégalais.