Le MDIS annonce sa dissolution et son ralliement au futur parti présidentiel

Le Mouvement Démocratique pour le Développement Intégral du Sénégal (MDIS/Liggéey Sénégal Ci Jàmm) a décidé de mettre fin à son existence en tant que formation politique autonome afin d’intégrer le futur parti du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

Cette décision a été adoptée à une très large majorité lors d’une réunion du Comité d’Initiative (CI), tenue le 24 juillet 2026. Dans un communiqué, le mouvement explique que ce choix s’inscrit dans la continuité de son engagement auprès du chef de l’État et traduit sa volonté de contribuer au renforcement de la majorité présidentielle ainsi qu’à la mise en œuvre des réformes engagées.

À cette occasion, le Comité d’Initiative a mandaté son président, l’ingénieur Samba Ndiaye, pour entamer des échanges avec le président Bassirou Diomaye Faye en vue de participer à l’organisation, à l’implantation et au développement du futur parti, aussi bien sur le territoire national qu’à l’étranger.

Le communiqué rappelle également le parcours de Samba Ndiaye, ancien directeur général de la SIRN et des Grands Trains du Sénégal, ancien maire de Ndoffane et actuel président du Conseil d’administration de la SN-HLM. Le MDIS souligne qu’il compte parmi les premiers soutiens politiques de Bassirou Diomaye Faye, avant même son accession à la présidence de la République.

À travers cette fusion, le mouvement affirme vouloir contribuer à un large rassemblement des forces favorables aux réformes afin de soutenir les transformations en cours et de préserver la stabilité du pays.

Le président du MDIS a réaffirmé cette position en déclarant : « Notre place aux côtés du Président Diomaye n’a jamais varié. On n’acceptera pas que le pays soit affaibli par le populisme. »

Pour le MDIS, cette décision constitue un choix de cohérence politique et d’unité face aux défis économiques, sociaux et institutionnels auxquels le Sénégal est confronté.