Pape Fall appelle à privilégier les résultats plutôt que les slogans politiques

Le conseiller municipal de la commune de Golf et président de l’Association Active Pour le Progrès des Jeunes (AAPJ), Pape Fall, a appelé les autorités à mettre l’accent sur les résultats concrets plutôt que sur les slogans politiques.

Dans une déclaration, il estime que les différentes alternances qu’a connues le Sénégal se sont accompagnées de mots d’ordre successifs, citant notamment « Sopi », « Dëggal Goor », « Benno Bokk Yaakaar », « Jub, Jubbal, Jubanti » et, plus récemment, « Kiiraay ».

Selon lui, si ces slogans peuvent susciter l’adhésion populaire, ils ne suffisent pas à répondre aux attentes des citoyens en matière d’emploi, d’investissement, d’industrialisation, d’éducation, de santé ou encore de pouvoir d’achat.

Pape Fall souligne que les Sénégalais attendent avant tout des actions concrètes. Il évoque les préoccupations des jeunes en quête d’emplois, des entrepreneurs désireux d’évoluer dans un environnement propice aux investissements, ainsi que celles des agriculteurs, pêcheurs, artisans et travailleurs qui espèrent une amélioration de leurs conditions de vie.

S’adressant au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, il rappelle que le mandat confié par les électeurs constitue, selon lui, une responsabilité majeure et que le moment est venu de privilégier les réalisations aux discours.

Le responsable politique estime également que le Sénégal dispose d’importants atouts humains et naturels qui pourraient, avec une gouvernance efficace, une vision claire et une valorisation des compétences, favoriser un développement durable et faire du pays une référence sur le continent africain.

Pape Fall invite l’ensemble des acteurs à dépasser les clivages politiques pour œuvrer dans l’intérêt du pays. Il conclut son message en appelant à davantage de travail, de résultats et d’espoir pour les Sénégalais, tout en formulant des prières pour le Sénégal et ses dirigeants.