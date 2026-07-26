Louga : Mouhamadou Makhtar Cissé poursuit sa tournée auprès des familles religieuses

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a poursuivi, ce samedi 25 juillet 2026, sa tournée de visites auprès des autorités religieuses dans la région de Louga.

Au cours de cette étape, il s’est successivement rendu à Keur Mame Cheikh Mbaye, à Keur Abass Sall, auprès de Serigne Bassirou Mountaha Daha Tall ainsi qu’à Ngoumba Guéoul, où il a été chaleureusement accueilli par les guides religieux et leurs fidèles.

À chacune de ces rencontres, le ministre a transmis les salutations du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, tout en réaffirmant l’attachement de l’État au rôle essentiel des familles religieuses dans la consolidation de la paix, du dialogue et de la cohésion sociale.

Il a également exprimé la reconnaissance des autorités pour leur engagement constant en faveur de la stabilité du pays et leur accompagnement des initiatives d’intérêt national.

Au terme de sa visite, Mouhamadou Makhtar Cissé a sollicité des prières pour la paix, la sécurité, la stabilité et la cohésion nationale, dans un contexte marqué par la volonté des autorités de renforcer le dialogue avec les différentes composantes de la société sénégalaise.