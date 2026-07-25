Vente de cartes : Pastef annonce des recours systématiques devant la Cour suprême

Le parti Pastef-Les Patriotes entend contester en justice les décisions administratives interdisant certaines de ses opérations de vente de cartes de membre. Son responsable de la communication, Amadou Bâ, a annoncé que la formation politique saisira désormais systématiquement la Cour suprême pour dénoncer ces mesures.

Dans une déclaration, l’ancien ministre de la Culture a estimé que ces interdictions étaient dépourvues de fondement juridique. Il a invité les responsables et militants du parti à transmettre sans délai aux instances nationales toutes les décisions d’interdiction visant leurs rassemblements.

Selon Amadou Bâ, chaque décision contestée fera l’objet d’un recours devant la haute juridiction afin, dit-il, de documenter ce qu’il considère comme « un recul préoccupant » pour les libertés publiques et la stabilité politique.

Le responsable de Pastef affirme également que ces recours permettront de démontrer que les interdictions relèveraient, selon son parti, d’une « commande politique ». Il estime que la Cour suprême devra se prononcer sur ce qu’il qualifie de violations des droits fondamentaux des citoyens.

Amadou Bâ a, par ailleurs, appelé les autorités administratives à observer une stricte neutralité dans l’exercice de leurs missions et à motiver leurs décisions d’interdiction sur la base d’éléments objectifs et factuels.