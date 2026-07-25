« Kiiraay Les Patriotes Républicains » : Diomaye fixe les principes de son nouveau parti

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a officiellement présenté, ce 25 juillet 2026, sa nouvelle formation politique baptisée « Kiiraay Les Patriotes Républicains ». À cette occasion, il a exposé les valeurs qui devront guider le fonctionnement du parti, insistant sur l’éthique, la transparence, le respect des adversaires et la culture du résultat.

Face à ses partisans, le chef de l’État a affirmé que cette nouvelle formation reposera avant tout sur des principes solides. Selon lui, l’engagement politique au sein de Kiiraay devra être motivé par le service de l’intérêt général et non par la recherche d’avantages personnels. Il a également précisé que les responsabilités seront considérées comme des obligations envers les citoyens plutôt que comme des privilèges, tout en rappelant que nul ne pourra se soustraire à l’action d’une justice qu’il a qualifiée d’indépendante.

Bassirou Diomaye Faye a aussi mis l’accent sur la gouvernance financière de son parti. Il a assuré que les ressources de la formation seront gérées dans la transparence, avec une traçabilité des financements, estimant que l’argent ne doit être qu’un outil au service de l’action politique et non une finalité.

Évoquant les rapports avec les autres acteurs de la vie politique, le président a appelé à un débat fondé sur les idées plutôt que sur les attaques personnelles. Il a plaidé pour une compétition politique respectueuse, rappelant que les divergences ne doivent pas remettre en cause la fraternité entre les Sénégalais.

En conclusion de son discours, le chef de l’État a lancé un appel à l’ensemble des citoyens désireux de rejoindre cette nouvelle formation. Il a indiqué que Kiiraay entend privilégier les résultats concrets aux promesses et faire du travail le principal critère d’évaluation de l’action politique.