Bassirou Diomaye Faye : « Nous fondons aujourd’hui une maison commune »

À l’occasion du lancement officiel du nouveau parti de la majorité présidentielle, le président Bassirou Diomaye Faye a livré un discours axé sur le rassemblement, la responsabilité et le renforcement des institutions. Face aux responsables de la coalition, aux élus et aux militants, il a présenté cette nouvelle formation comme un cadre appelé à accompagner durablement la transformation du Sénégal.

« Les titres viendront plus tard, les fonctions aussi. Mais aujourd’hui, nous fondons une maison commune », a déclaré le chef de l’État, invitant les membres du parti à privilégier l’intérêt collectif plutôt que les ambitions personnelles.

Pour illustrer sa vision de l’engagement politique, Bassirou Diomaye Faye est revenu sur un souvenir de son enfance dans le monde rural. Évoquant le « Diombo », une plante qui ressemble au mil mais ne produit aucun grain à la récolte, il a insisté sur la nécessité de juger les responsables à leurs réalisations plutôt qu’à leurs discours. « Le temps est le plus honnête des juges. Il sépare, à la fin, ce qui nourrit de ce qui occupe, ce qui construit de ce qui promet, et ce qui sert de ce qui dessert », a-t-il affirmé.

Le président a indiqué que la création de ce parti marque une nouvelle étape dans la structuration de la majorité présidentielle. Il a appelé les militants à renforcer l’implantation de la formation sur l’ensemble du territoire national ainsi qu’au sein de la diaspora afin d’accompagner les réformes engagées.

Tout en saluant l’engagement des militants et des responsables, Bassirou Diomaye Faye a rappelé que sa mission s’adresse à l’ensemble des citoyens. « Je suis le président de tous les Sénégalais », a-t-il déclaré, soulignant que l’intérêt général doit guider l’action publique.

Revenant sur les exigences de l’exercice du pouvoir, il a insisté sur le sens des responsabilités qu’impose la fonction présidentielle. « Quand on est opposant, on n’est responsable de rien. Mais lorsque l’on exerce le pouvoir, on est responsable de tout », a-t-il soutenu, appelant à une gouvernance fondée sur la rigueur, la transparence et la redevabilité.

Le chef de l’État a réaffirmé son attachement au renforcement des institutions républicaines, estimant que la stabilité et le développement du Sénégal reposent avant tout sur des institutions solides, capables de garantir la démocratie et la continuité de l’État.