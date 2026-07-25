Nouveau parti présidentiel : Moussa Balla Fofana met en avant patriotisme, souveraineté et réformes

À l’occasion de l’Assemblée constitutive marquant le lancement du nouveau parti issu de la coalition Diomaye Président, Moussa Balla Fofana a appelé les militants à conjuguer patriotisme et engagement républicain afin d’accompagner les ambitions de développement du Sénégal.

Prenant la parole devant les responsables politiques, les militants et les sympathisants réunis pour la cérémonie, il a souligné que l’attachement à la nation doit se traduire par des actions concrètes au service de l’intérêt général. Selon lui, la nouvelle formation politique devra œuvrer à la création d’emplois, au renforcement de l’économie nationale et à l’amélioration des conditions de vie des populations.

Le responsable politique a expliqué que le parti s’appuiera sur deux axes majeurs : la consolidation de la souveraineté nationale et la poursuite des réformes de l’action publique. Il a estimé que la dynamique enclenchée depuis l’arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye doit permettre au Sénégal de gagner en autonomie tout en accélérant son développement économique et social.

Moussa Balla Fofana a également lancé un appel à la mobilisation des militants afin de soutenir les réformes en cours et de contribuer à la réussite du projet porté par la majorité présidentielle. À ses yeux, la stabilité institutionnelle et le maintien d’un climat de paix constituent des conditions essentielles pour atteindre ces objectifs.

Dans son intervention, il a enfin rendu hommage au président Bassirou Diomaye Faye, saluant son style de leadership et sa capacité à dialoguer avec ses collaborateurs. Il a estimé que cette approche fondée sur l’écoute et la concertation représente un atout important pour mener à bien les transformations engagées au bénéfice des Sénégalais.