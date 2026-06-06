Congrès Pastef : Waly Diouf Bodian répond à Aldiouma Sow

Aldiouma Sow, le responsable de Pastef, ministre-conseiller du Président Bassirou Diomaye Faye, a indiqué ce samedi que le congrès de leur parti, qui se tient actuellement, est illégal. Waly Diouf Bodiang, son camarade de parti, très proche de Ousmane Sonko, n’a pas tardé à lui porter la réplique.

«Il ne revient pas à Aldiouma Sow de déclarer illégal un congrès auquel il n’a pas osé participer. Il aurait dû avoir le courage de venir défendre son avis en public. La guerre qu’il mène tout seul dans son salon est sans impact sur le cours actuel des événements politiques», a-t-il riposté.

En effet, le ministre-conseiller, qui est plutôt dans le camp du Président Diomaye, a jugé illégal le congrès, «car le processus électoral sur lequel il repose viole frontalement les articles 14, 17, 27 et 29 du règlement intérieur de notre Parti», a-t-il indiqué.

Et donc, pour lui les résolutions qui seront adoptées lors de ce congrès, les textes d’orientation qui y seront approuvés et les dirigeants qui en seront issus, seront «entachés de nullité et ne sauraient engager notre responsabilité», dit-il.