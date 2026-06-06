Condoléances à Touba : Diomaye reçu par Serigne Mountakha Mbacké

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s’est rendu ce samedi 6 juin 2026 dans la cité religieuse de Touba afin de présenter ses condoléances au khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, ainsi qu’à la famille de Serigne Cheikh Saliou Mbacké, récemment rappelé à Dieu.

Accueilli par le khalife général, le chef de l’État a exprimé sa gratitude pour cette réception, rappelant que sa visite s’inscrivait dans le cadre du deuil qui frappe la communauté mouride. Il a souligné que la disparition de Serigne Cheikh Saliou Mbacké représente une perte immense pour l’ensemble de l’Oumma islamique et pour la confrérie mouride. Le président a décrit le défunt comme un ardent serviteur de l’islam, priant pour que Dieu l’accueille dans Son Paradis et soutienne sa famille.

Au nom du khalife, son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a salué la démarche du président, rappelant que la communauté est en deuil mais que telle est la volonté divine. Il a insisté sur la place centrale qu’occupait Serigne Cheikh Saliou Mbacké au sein de la Mouridiyya.

Profitant de cette rencontre, le khalife général a adressé plusieurs recommandations au président de la République. Il lui a rappelé son rôle de garant de l’unité nationale et l’a invité à se mettre au service de tous les Sénégalais, sans distinction. Il a également formulé des prières pour la paix dans le pays et pour la réussite de sa mission à la tête de l’État.

Après cette audience, la délégation présidentielle s’est rendue au domicile de Serigne Saliou Mbacké, cinquième khalife général des mourides, situé près de la Grande Mosquée de Touba. Le président y a présenté ses condoléances à Serigne Bassirou Mbacké, actuel khalife de Serigne Saliou Mbacké, ainsi qu’à l’ensemble de la famille endeuillée.