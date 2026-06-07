Le phénomène Sonko…De l’armée numérique à véritable force politique

Comment un groupe politique d’abord moqué comme le « parti des réseaux sociaux » a-t-il pu devenir la première force politique du continent ? En changeant les règles du jeu au Sénégal, Ousmane Sonko a transformé le succès virtuel en une véritable puissance électorale à travers des crises historiques douloureuses.

L’histoire politique récente du Sénégal reste profondément marquée par le succès impressionnant du parti PASTEF (Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), créé et dirigé par Ousmane Sonko. Au début, les opposants et les observateurs traditionnels se moquaient de cette organisation en l’appelant le « parti des réseaux sociaux ». Pourtant, en l’espace de quelques années seulement, ce mouvement s’est transformé en une organisation très puissante. Il est devenu aujourd’hui la première force politique du continent africain.

Pour comprendre le succès d’Ousmane Sonko, il faut regarder sa façon de parler et ses idées. Contrairement aux anciens politiciens qui comptaient sur l’argent ou sur l’aide de notables locaux, cet ancien inspecteur des impôts a choisi de proposer une rupture totale. Son discours basé sur le patriotisme économique et la lutte contre la corruption a immédiatement plu à la jeunesse des villes. Cette génération, très connectée sur Internet, réclamait un changement de dirigeants.

Les réseaux sociaux n’ont pas été un simple passe-temps, mais le premier outil de sa réussite. En utilisant Facebook, YouTube ou TikTok, Ousmane Sonko a pu parler directement aux citoyens sans passer par les télévisions d’État ou les grands journaux. Cette présence continue en ligne a permis de rassembler des milliers de jeunes militants très actifs, capables de partager ses messages en quelques minutes et de défendre leur leader face aux critiques.

Cependant, la vraie force de PASTEF a été de sortir d’Internet pour s’installer sur le terrain. Le parti ne s’est pas contenté d’accumuler des mentions « j’aime » sur les écrans. Il a transformé ses soutiens virtuels en de vrais militants de terrain grâce à des tournées dans les villages et des collectes d’argent transparentes. Les sympathisants du web sont ainsi devenus des bénévoles engagés, créant des comités électoraux très efficaces partout dans le pays.

Cette montée en puissance ne s’est pas faite facilement, mais au milieu d’événements tragiques et très douloureux. Les graves crises de mars 2021 et de juin 2023, avec leurs manifestations violentes et leurs nombreuses arrestations, ont paradoxalement renforcé la popularité de Sonko. Chaque procès et chaque tentative du pouvoir pour l’écarter l’ont transformé en victime aux yeux de ses partisans, rendant son lien avec le peuple encore plus solide.

Ousmane Sonko est aussi un politicien très habile. Même lorsqu’il a été emprisonné et empêché de se présenter à l’élection présidentielle de 2024, il a trouvé une solution stratégique. Il a choisi un homme de confiance, Bassirou Diomaye Faye, pour se présenter à sa place. Ce choix a prouvé que le nom de Sonko suffisait à lui seul pour faire gagner un candidat inconnu du grand public et le mener jusqu’à la présidence.

Aujourd’hui, face à cette immense réussite, les adversaires politiques de Sonko sont totalement dépassés et n’arrivent pas à comprendre sa popularité. Les vieilles méthodes d’analyse, qui étudiaient les votes en fonction des régions ou des familles religieuses, ne fonctionnent plus avec PASTEF. Cette incapacité des anciens partis à comprendre la situation actuelle les laisse affaiblis et divisés.

Pourtant, cette immense popularité centrée sur un seul homme représente aussi le principal danger pour l’avenir de ce mouvement. Le plus grand défi de PASTEF sera de réussir à survivre sans Ousmane Sonko. Derrière ce leader unique, il n’y a pour le moment personne d’autre pour diriger et canaliser toute l’énergie de ces milliers de militants. Transformer un mouvement de révolte mené par un chef adoré en un parti politique durable est un travail immense.

Seul le temps permettra de savoir si le modèle créé par Sonko et le PASTEF peut durer. Maintenant que le parti est au pouvoir et dirige l’État, les promesses faites sur Internet vont être confrontées à la réalité de la gestion économique et sociale du pays.

La rédaction de Xibaaru