Congrès de Pastef : L’hommage de Sonko aux martyrs

L’émotion atteint son paroxysme lorsque le président réélu de Pastef-Les Patriotes, Ousmane Sonko, a consacré la dernière partie de son discours aux militants emprisonnés, aux familles éprouvées et aux victimes des années de confrontation politique qui ont précédé l’arrivée du parti au pouvoir. Dans une salle attentive, Sonko a appelé les congressistes à ne jamais oublier ceux qui, selon lui, ont payé le prix le plus lourd dans le combat politique. « Nous pensons à tous ceux qui ont été arrêtés, emprisonnés, blessés ou humiliés pour leur engagement », a-t-il déclaré avant d’évoquer les jeunes disparus lors des manifestations des années passées.

Le président de Pastef a insisté sur ce qu’il considère comme une obligation morale envers les victimes et leurs familles. Selon lui, les militants tombés dans la lutte ne recherchaient ni privilèges ni avantages personnels, mais aspiraient simplement à davantage de justice, de liberté et de dignité. « Chaque goutte de sang versée par le peuple crée une responsabilité historique », a-t-il affirmé. Dans l’un des passages les plus forts de son intervention, il a déclaré qu’aucune considération politique ne devait conduire à l’oubli de ces sacrifices. « Une révolution qui oublie ses martyrs finit toujours par oublier son peuple », a-t-il averti dans son propos repris par Seneweb.

Au-delà de l’hommage, Sonko a dressé sa vision du Sénégal qu’il souhaite voir émerger. Il a décrit un pays où les richesses naturelles financeraient prioritairement l’éducation, la santé, la recherche et les infrastructures, plutôt que de profiter à une minorité ou à des intérêts extérieurs. Le leader des Patriotes a également évoqué un Sénégal où les jeunes trouveraient des perspectives d’emploi, où les agriculteurs, pêcheurs et artisans vivraient dignement de leur travail, et où l’administration serait davantage tournée vers le service du citoyen. Il a insisté sur la nécessité de renforcer la confiance dans les institutions, notamment dans la justice et dans la lutte contre la corruption.

Dans un passage qui a particulièrement retenu l’attention, Sonko a adressé un message à l’ensemble des responsables politiques issus de son camp. Selon lui, la conquête du pouvoir ne doit jamais conduire à l’abandon des principes qui ont fondé le combat de Pastef. « Nous n’avons pas le droit de devenir une élite de remplacement », a-t-il lancé. Le président du parti a mis en garde contre les risques d’embourgeoisement, de renoncement ou de recherche de privilèges liés à l’exercice des responsabilités publiques. « Nous n’avons pas le droit de transformer la révolution en carrière », a-t-il insisté.

Sonko a également rendu hommage aux responsables, militants et cadres qu’il considère comme restés fidèles aux orientations du parti malgré les pressions et les difficultés. Sans citer de noms précis, il a salué ceux qui, selon lui, ont privilégié la cohérence politique à leurs intérêts personnels. Cette fidélité, a-t-il expliqué, constitue l’une des garanties de la pérennité du projet porté par Pastef.

Pour conclure son intervention, le leader des Patriotes a invoqué plusieurs valeurs profondément ancrées dans la société sénégalaise : le jom (dignité et courage), le ngor (honneur), le kersa (retenue), la teranga (hospitalité), le sutura (discrétion et protection de l’autre) ainsi que l’esprit de solidarité communautaire. Selon lui, ces principes constituent un socle commun qui transcende les appartenances ethniques, religieuses ou régionales.

« Rien ne doit justifier que nous les trahissons, surtout pas l’exercice du pouvoir », a-t-il déclaré. Sonko a estimé que les Sénégalais avaient désormais pris conscience de leur capacité à influencer leur destin collectif. « Une fois qu’un peuple a entrevu la possibilité de sa souveraineté, il ne l’oublie jamais », a-t-il affirmé sous les applaudissements.