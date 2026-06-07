Thiès : Un talibé écrasé par un camion à ordures

La ville de Thiès est endeuillée par un accident tragique de la circulation survenu tôt dans la matinée du jeudi 4 juin 2026, impliquant un «ndongo daara» (talibé) âgé d’environ 5 à 6 ans. Il a été écrasé et tué par un camion benne de ramassage d’ordures.

Le drame s’est produit entre 6h30mn et 7h du matin, à hauteur du rond-point «Bountou-Dépot», près de la porte d’entrée de la société nationale de Chemin de Fer. La victime se trouvait à la dernière position dans un groupe d’enfants effectuant alors la traversée de la chaussée.

Le chauffeur, à présent mis aux arrêts, avait percuté, sans s’en rendre compte, l’enfant qui a succombé sur le coup à ses blessures. Il a fallu qu’un conducteur de moto Jakarta le rattrape sur une dizaine de mètres, pour lui notifier le violent choc ayant mis fin aux jours du tout-petit « ndongo daara ». Le camion est à présent immobilisé au commissariat central.

Source : Seneweb