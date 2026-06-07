Makhtar Cissé : « Je ne tolérerais pas non plus que l’autorité de l’État soit détournée au service de… »

Fraîchement nommé ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhammadou Makhtar Cissé a exposé les principes qui guideront son action à la tête de ce département stratégique.

Il a insisté sur la nécessité d’un exercice de l’autorité conforme aux lois de la République. Il a notamment assuré qu’aucune instruction contraire au cadre légal ne sera donnée aux forces de défense et de sécurité. « Je ne demanderais jamais, jamais, jamais aux forces de défense et de sécurité ce que la loi ne leur permet pas. Je ne tolérerais pas non plus que l’autorité de l’État soit détournée au service d’intérêts particuliers », a-t-il déclaré.

À travers ce message, Mouhammadou Makhtar Cissé entend placer son mandat sous le signe du respect de l’État de droit et de la protection des institutions républicaines.

Le ministre a également détaillé les priorités de son département : assurer la sécurité des populations, garantir les libertés publiques, veiller au respect de la loi, préserver l’autorité de l’État et renforcer l’efficacité des services de sécurité.