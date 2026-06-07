CAN U17 : Le Maroc perd la finale et saisit (encore) la CAF

La demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations U17 entre le Sénégal et le Maroc continue de faire parler d’elle, plusieurs jours après le coup de sifflet final. D’après des informations relayées par Foot Africa et confirmées par Dsports, la Confédération africaine de football (CAF) a lancé une procédure disciplinaire à la suite d’une nouvelle plainte déposée par la Fédération marocaine.

La plainte vise directement Yaya Baldé, président de la Ligue régionale de football de Kolda et dirigeant sénégalais. Les autorités marocaines reprochent son comportement durant la rencontre. Dans le cadre de l’enquête, la commission disciplinaire de la CAF a auditionné plusieurs responsables sénégalais afin de recueillir leur version des faits.

Le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Sow, a notamment été entendu par visioconférence. La CAF a aussi adressé une correspondance officielle à la FSF pour confirmer l’identité de Yaya Baldé et lui permettre de répondre aux accusations.

Selon des sources proches du dossier citées par Dsport, les incidents se seraient produits dans une atmosphère électrique. Des membres du staff technique ainsi que des joueurs sénégalais auraient été pris pour cible par des insultes à caractère raciste venant de certains supporters marocains.

Face à ces provocations, Yaya Baldé aurait réagi par des gestes en direction du public, une attitude désormais scrutée par la commission disciplinaire de la CAF.