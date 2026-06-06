Congrès Pastef : Ousmane Sonko réélu à l’unanimité

Unique candidat à sa propre succession, Ousmane Sonko a été reconduit ce 6 juin 2026, à la présidence de Pastef-Les Patriotes à l’issue du premier congrès national du parti, organisé depuis sa création en 2014.

Le leader des Patriotes a obtenu l’unanimité des suffrages exprimés, recueillant 583 voix, soit 100 % des votes. Il entame ainsi un nouveau mandat de six ans à la tête de la formation politique.

La proclamation des résultats a été faite par Ngouda Mboup, président de la Haute Autorité de Régulation du Parti (HARP), qui a officiellement investi Ousmane Sonko dans ses fonctions de président de Pastef-Les Patriotes.