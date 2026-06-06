Crise politique : Serigne Mbacké Ndiaye dévoile son plan de sauvetage

Face à une crise politique jugée « sans précédent », l’ancien ministre Serigne Mbacké Ndiaye appelle à des réformes urgentes pour restaurer la légitimité des institutions et redonner confiance aux citoyens. Dans un communiqué, il avance trois mesures qu’il estime indispensables pour sauver le Sénégal.

Le diagnostic dressé par Serigne Mbacké Ndiaye est sévère : rupture entre le président de la République et son ancien Premier ministre, Assemblée nationale dominée par l’opposition, collectivités territoriales fragilisées par des transhumances politiques et la destitution du maire de la capitale. Selon lui, cette situation mine la crédibilité des institutions et bloque toute initiative gouvernementale.

L’ancien ministre plaide pour un retour aux urnes dès décembre afin d’élire simultanément président, députés et maires. « Dans des pays développés comme la France, on organise des élections anticipées pour clarifier le jeu politique ; pourquoi pas chez nous ? », interroge-t-il, invitant le chef de l’État à engager des concertations avec les partis, l’Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel.

Serigne Mbacké Ndiaye propose de mobiliser les compétences nationales et les personnalités influentes pour obtenir un soutien financier massif et alléger la dette du pays. Il cite notamment Mamadou Diagna Ndiaye, Youssou Ndour, Pierre Goudiaby Atepa, Malick Gakou ou encore Amir Abo Mbacké, capables selon lui de convaincre les partenaires internationaux de financer les grands projets du Sénégal.

Sans demander l’arrêt des poursuites judiciaires, il suggère la mise en liberté provisoire de plusieurs personnalités en détention préventive, estimant que leur incarcération n’est pas indispensable. Après avoir salué la libération provisoire de Moustapha Diop, il cite Maodo Malick Mbaye, Khadim Ba, Dane Sarr, Tabaski Ngom, Mamadou Gueye et Pape Malick Ndour comme exemples.

« Oublions nos modestes personnes pour engager ce débat de fond », exhorte Serigne Mbacké Ndiaye, qui en appelle à la responsabilité du président de la République et du président de l’Assemblée nationale.

Pour lui, seul un climat apaisé et une légitimité retrouvée permettront de relancer le pays. Le dernier mot, insiste-t-il, revient au chef de l’État, « gardien de la Constitution et clef de voûte des institutions », appelé à prendre les décisions qui sauveront le Sénégal.