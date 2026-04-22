Réformer, simplifier, optimiser : La feuille de route de Macky Sall pour l’ONU

Le Président Macky Sall a officiellement exposé, le 22 avril 2026 à New York, sa candidature au poste de Secrétaire général des Nations Unies (ONU) lors du dialogue public organisé par l’Assemblée générale avec les prétendants à la succession d’António Guterres. Dans un discours dense et ambitieux, l’ancien chef de l’État sénégalais a dressé un état des lieux des crises mondiales tout en proposant une feuille de route pour un multilatéralisme rénové.

Dès l’entame, Macky Sall a salué l’initiative de transparence de l’Assemblée générale et ses concurrents à la candidature. Il a rappelé que le monde fait face à des défis systémiques : rivalités géopolitiques exacerbées, conflits violents, vulnérabilités climatiques, fragilités économiques et sociales, ainsi que des flux migratoires complexes. Mais il a aussi insisté sur les opportunités offertes par les avancées technologiques, notamment l’intelligence artificielle, qu’il considère comme un formidable accélérateur de progrès si elle est gouvernée avec sagesse.

Le candidat a mis en avant son expérience de près de quarante ans dans les affaires publiques, ayant occupé successivement les fonctions de fonctionnaire, maire, ministre, Premier ministre, président de l’Assemblée nationale et chef de l’État pendant douze ans. Fort de ce parcours, il a affirmé avoir appris à dialoguer, écouter, consulter et prendre des décisions difficiles, autant de qualités qu’il juge essentielles pour diriger l’Organisation dans une période de turbulences.

Macky Sall a promis, s’il est élu, d’être un Secrétaire général impartial, rassembleur et bâtisseur de ponts entre nations, cultures et civilisations. Sa priorité, a-t-il dit, sera de restaurer la confiance, apaiser les tensions et redonner espoir dans l’action collective. Il entend renforcer la diplomatie préventive, améliorer l’efficacité des opérations de maintien de la paix et placer les droits humains au cœur de l’agenda onusien. Pour lui, ces droits sont universels, indivisibles et doivent être protégés dans toutes leurs dimensions : civiles, politiques, économiques, sociales et culturelles.

À quatre ans de l’évaluation finale de l’Agenda 2030, Macky Sall a insisté sur la nécessité d’accélérer la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable et de préparer l’après-2030. Il a dénoncé le poids insoutenable de la dette pour de nombreux pays et les inégalités croissantes qui frappent les plus vulnérables, notamment les jeunes et les femmes. Fort de son expérience à la tête d’un pays en développement, il a souligné que les financements publics restent insuffisants et difficiles à mobiliser, plaidant pour un modèle basé sur le partenariat, l’investissement et le commerce, soutenu par un meilleur accès au crédit. Le Forum sur le financement du développement, réunissant chaque année les Nations Unies, les institutions de Bretton Woods, l’OMC, la CNUCED et le secteur privé, pourrait selon lui jouer un rôle catalyseur.

Sur le plan institutionnel, Macky Sall a affirmé que l’Organisation doit évoluer. Il s’est engagé à poursuivre les réformes internes par une gestion transparente et rigoureuse, guidée par trois impératifs : rationaliser, simplifier et optimiser. Il a plaidé pour une meilleure coordination entre agences, fonds et programmes afin d’éviter les duplications et d’adapter l’action de l’ONU aux réalités du terrain. Il a également évoqué la réforme du Conseil de sécurité, qu’il souhaite voir menée sur une base consensuelle pour renforcer la légitimité et l’efficacité de ses décisions.

Macky Sall a lancé un appel à l’unité. « Aujourd’hui, nous sommes à la croisée des chemins : un monde de nations divisées ou un monde de Nations Unies », a-t-il déclaré, avant d’insister sur la nécessité de prendre des décisions audacieuses et de faire mieux avec moins. Il a assuré vouloir mettre son expérience et son énergie au service d’une Organisation revitalisée, fidèle à ses principes et capable de relever les défis de notre temps.