Pollution des eaux usées : l’ADES alerte et interpelle l’ONAS sur l’urgence environnementale

L’Alliance des Écologistes du Sénégal (ADES) a tiré la sonnette d’alarme face à la pollution croissante des milieux récepteurs par les eaux usées, qui menace gravement les écosystèmes et la santé humaine et animale. Dans un communiqué publié le 17 avril 2026, l’organisation écologiste appelle l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) à renforcer les systèmes de traitement et à mettre en place des stations d’épuration conformes aux normes internationales.

De la Baie de Hann à Saint-Louis, en passant par Pikine, Bargny, Rufisque ou encore Kafountine, la pollution des plages et des cours d’eau est devenue omniprésente. L’ADES dénonce le déversement d’eaux usées non traitées, les branchements clandestins et l’incivisme des populations qui transforment les milieux naturels en dépotoirs. Ces pratiques, combinées aux rejets industriels, entraînent une contamination alarmante des fleuves, mares, lacs et océans.

Les eaux usées, rappelle l’organisation, contiennent des polluants organiques, des métaux lourds, des produits chimiques et des agents pathogènes susceptibles de provoquer des maladies et de dégrader la qualité de l’eau. Selon ONU Environnement, plus de 1,7 milliard de personnes n’ont pas accès à un assainissement de base et près de 9 millions meurent chaque année des suites de la pollution — un fléau dont les effets ont augmenté de 66 % en vingt ans.

Face à cette situation, l’ADES plaide pour une approche écologique intégrée, combinant procédés physiques, chimiques et biologiques afin d’éliminer les contaminants avant leur rejet dans la nature. L’organisation exhorte l’ONAS à accélérer la mise en œuvre de stations d’épuration performantes et invite les citoyens à adopter des comportements responsables pour préserver les milieux récepteurs.

« La protection de nos écosystèmes est une urgence nationale », insiste Baye Salla Mar, président de l’ADES, qui appelle à une mobilisation collective pour garantir une économie durable fondée sur la performance sociale et environnementale.