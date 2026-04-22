RTS : 25 anciens cadres publient un mémorandum pour « sauver le patrimoine »

Vingt-cinq anciennes figures emblématiques de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) ont publié ce mercredi 22 avril 2026 un mémorandum alarmant adressé aux plus hautes autorités de l’État. Parmi les signataires figurent d’anciens directeurs de la télévision nationale, des chefs de services et des leaders syndicaux historiques, tous unis pour dénoncer une crise profonde qui menace ce « patrimoine national ».

Le document rappelle d’abord le rôle séculaire de la RTS, forte de ses 70 ans de radio et 54 ans de télévision, comme gardienne de la mémoire collective et outil de souveraineté informationnelle. Cependant, les signataires alertent sur un « climat social délétère » qui paralyse l’institution. Selon eux, la démotivation du personnel entraîne une dégradation continue de la qualité des productions et fragilise la position du média public face à la concurrence privée et internationale.

Ci joint le document publié par nos confrères de Pressafrik :

MÉMORANDUM

Pour la sauvegarde et la modernisation de la RTS

À

L’attention des plus hautes Autorités De la République du Sénégal

1. Contexte et héritage

La Radiotélévision Sénégalaise (RTS) se trouve aujourd’hui à un tournant décisif de son histoire. Avec 70 ans de radio, depuis les premières grandes mobilisations historiques du Sénégal (la grève des porteurs de pancartes), et 54 ans de télévision, depuis les Jeux Olympiques de Munich, la RTS a accompagné toutes les étapes majeures de la construction nationale.

Elle a contribué à la promotion de la communication d’État, à la valorisation de l’image du Sénégal et au rayonnement de sa voix à l’échelle nationale et internationale.

Garante du service public audiovisuel, la RTS représente bien plus qu’un média. Elle est un patrimoine national, un dépositaire de la mémoire collective du Sénégal. Des actualités sénégalaises de l’époque coloniale à nos jours, elle conserve les archives vivantes de notre histoire politique, sociale, culturelle et sportive.

2. Situation actuelle: une crise préoccupante

Aujourd’hui, cette institution stratégique traverse une crise profonde qui ne devrait laisser personne indifférent. Un climat social délétère s’est installé au sein de l’entreprise.

Le personnel engagé dans un mouvement social n’est plus en mesure de donner le maximum de ses capacités professionnelles. Cette situation freine le développement des chaînes de radio et de télévision et affecte la dynamique interne de production.

À terme, cette démotivation risque d’entraîner des conséquences graves :

Dégradation continue de la qualité des productions,

Affaiblissement du rendu antenne,

Perte d’attractivité auprès du public,

Fragilisation du positionnement de la RTS face aux médias privés et internationaux.Or, la RTS a longtemps assuré au Sénégal une couverture médiatique de haut niveau lors des grandes rencontres politiques, culturelles et sportives nationales et régionales. Ce rôle stratégique doit être préservé.

3. Enjeux stratégiques

La crise actuelle dépasse le cadre interne de l’entreprise. Elle touche:

La souveraineté informationnelle du Sénégal,

La crédibilité du service public audiovisuel,

La conservation et la valorisation des archives nationales,

L’image du Sénégal à l’international.

La RTS n’est pas seulement un employeur public, elle est un pilier de la démocratie, de la culture et de la cohésion nationale.

4. Appel aux Autorités

Nous attirons solennellement l’attention des plus hautes autorités de l’État sur :

La dégradation progressive de la qualité des productions

La démotivation du personnel

Les risques structurels pesant sur le service public audiovisuel

Il devient urgent d’ouvrir un cadre de dialogue constructif afin de :

Sauvegarder et préserver les acquis sociaux,

Restaurer un climat social apaisé,

Redonner confiance aux équipes,

Moderniser les infrastructures techniques,

Renforcer la gouvernance et la performance,

Sauvegarder et valoriser le patrimoine audiovisuel national.

5. Conclusion

La RTS est un patrimoine à sauvegarder. Elle incarne la mémoire du Sénégal et constitue un outil stratégique de rayonnement national et international. La préserver, la moderniser et la renforcer n’est pas seulement une question de gestion interne, c’est un enjeu national.6. Ont signé:

Mariam Selly KANE, ancienne directrice RTS2, conseillère en charge des programmes

Ibrahima Souleymane NDIAYE, ancien directeur de la Télévision Nationale

El Hadj Malick DIOP, ancien chef de département production

Gnagna SIDIBE, ancienne Directrice de la Télévision Nationale

Amadou Moustapha DIOP, ancien DRH

Alioune THIAM, Ancien DRH

Lucky Patrick MENDY, ancien directeur technique, ancien SG Synpics/RTS

Seynabou Diop, ancienne directrice de la Télévision Nationale

Ibrahima SADY, ancien chef de département INFO RSI

Mamadou Lamine SOW, ancien directeur technique

Oumar BA, ancien directeur RTS2

Lamine Moctar COLY, ancien chef de département RSI Tamba

Serigne Mbaye SARR, Ancien directeur commercial et marketing

Magib SÈNE, ancien journaliste RSI

Khar FALL, Ancien directeur de la photo

Jean Baptiste Boukeup SANÉ, Journaliste ancien chef de service RSI

Diatou CISSÉ, ancienne directrice RTS2, ancienne SG SYNPICS

Elisabeth TINE, ancienne cheffe de département protocole

Marthe NDIAYE, ancienne cheffe département archives audiovisuelles

Mamadou MBENGUE, ancien chef du service reportage

Adja Ourey THIAM, Journaliste ancienne rédactrice en chef

Bara DIOKHANÉ, Ancien directeur de la photo

Khady DIOP AMAR, Ancienne présidente FABES (Association des femmes de la RTS)

Aminata KÉBÉ, ancienne adjointe Chef service Reportage extérieur RSI

Ibrahima Diallo, Journaliste, grand reporter