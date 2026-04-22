Barthélémy Dias et Massaly : Vers une convergence de l’opposition

Dans le cadre de sa tournée nationale, Barthélémy Dias, leader du mouvement Sénégal Bi Ñu Bokk, a rendu visite à Mamadou Lamine Massaly, président de l’Union pour une Nouvelle République (UNR). La rencontre, tenue à Thiès, apparaît comme une étape significative vers un rapprochement des forces politiques de l’opposition.

Mamadou Lamine Massaly a salué l’engagement de son hôte, le décrivant comme un patriote courageux et travailleur, tout en mettant en avant son bilan à la tête de la ville de Dakar. Selon lui, cette convergence repose sur une vision commune : « Quand je vois quelqu’un qui se bat pour l’intérêt national, je le rejoins pour qu’on travaille ensemble pour le bien des Sénégalais. » Le leader de l’UNR a insisté sur la nécessité d’une union générationnelle pour impulser le changement.

Dans un discours offensif, Massaly a critiqué les autorités en place, qu’il accuse d’incompétence et de contradictions, notamment sur la candidature de Macky Sall à l’ONU. Barthélémy Dias, de son côté, a dénoncé un régime « déconnecté des réalités », estimant qu’il ne mérite pas un second mandat faute de bilan et de vision.

Le maire de Dakar a expliqué le sens de sa démarche : « Je suis venu tendre la main à Massaly parce que c’est le Sénégal qui en a besoin. » Pour lui, l’heure est à la mobilisation des forces vives autour des valeurs de justice, de paix et de démocratie, afin de bâtir une alternative crédible.