Dialogue politique : Bamba Cissé convoque les partis le 30 avril

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Maître Mouhamadou Bamba Cissé, réunira le 30 avril 2026 à 10 heures l’ensemble des partis politiques légalement constitués. L’annonce a été faite par la Direction générale des élections (DGE), qui précise que la rencontre se tiendra dans un hôtel de la capitale.

Cette initiative s’inscrit dans la démarche d’ouverture engagée par le ministre depuis son entrée en fonction, le 15 septembre 2025. Après avoir consulté des autorités religieuses et des représentants de la société civile, il entend désormais instaurer un dialogue direct avec les formations politiques.

À l’ordre du jour figurent notamment des échanges sur le processus électoral, au-delà d’une simple prise de contact. Pour des raisons pratiques, chaque parti est invité à se faire représenter par un seul délégué. Les lettres d’invitation sont disponibles au secrétariat de la Direction de la Formation et de la Communication de la DGE.