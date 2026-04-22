Guédiawaye : Un motocycliste percuté par un bus du BRT

Un mécanicien de 28 ans circulant à moto a été violemment percuté par un autobus du Bus Rapid Transit (BRT). Selon L’Observateur, l’accident s’est produit ce mardi soir, aux environs de 21 heures, à hauteur de l’arrêt 24, à Guédiawaye.

La moto de la victime se serait engagée sur la voie réservée au moment du choc, alors que le jeune homme tentait de traverser au niveau d’un passage piéton. Rapidement pris en charge par les sapeurs-pompiers, il a été évacué en urgence vers une structure sanitaire.

Le quotidien du Groupe futurs médias, qui annonce l’ouverture d’une enquête, ne donne aucune précision sur son état de santé.