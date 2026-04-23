Tournée économique : Bassirou Diomaye Faye à Kolda

Accueilli à son arrivée par les autorités civiles et militaires, le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a entamé une tournée économique dans la région de Kolda.

Cette visite de terrain est consacrée au suivi de projets structurants dans plusieurs secteurs essentiels, avec un objectif constant : rapprocher davantage les effets de l’action publique des réalités vécues par les populations.

À travers cette tournée, le Chef de l’État entend conforter une orientation claire : faire en sorte que l’équité territoriale se traduise par des investissements utiles, des services plus accessibles et des perspectives plus solides dans les territoires.