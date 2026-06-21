Coupe du monde 2026 : La Tunisie, première nation africaine éliminée

Battue lourdement par la Suède lors de son entrée en lice, la Tunisie n’a pas réussi à se relancer face au Japon (0-4), dans la nuit de samedi à dimanche, à Monterrey. Pour son premier match sur le banc, Hervé Renard débute donc par une défaite, synonyme d’élimination dès la phase de groupes.

Dès les premières minutes, le Japon a imposé son rythme face à des Tunisiens toujours aussi fébriles. Malgré le changement d’entraîneur, avec l’arrivée d’Hervé Renard à la place de Sabri Lamouchi, les Aigles de Carthage n’ont jamais semblé en mesure d’inverser la tendance et quitteront la Coupe du monde à la fin de la phase de groupes suite à cette défaite à Monterrey (0-4). Solides et appliqués, les Japonais se rapprochent, eux, d’une qualification pour les seizièmes de finale.

Avec cette deuxième défaite de rang, la Tunisie devient la première sélection africaine officiellement éliminée de la Coupe du Monde 2026.

Avec zéro point et dix buts encaissés en seulement deux rencontres, la Tunisie ne peut plus espérer se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition. Ce parcours cauchemardesque va faire parler. Il va d’ailleurs provoquer des changements majeurs au sein de la sélection. Hervé Renard ne devrait pas rester au poste.