Polémiques Mondial : Malick Gakou appelle à l’unité autour des Lions

À moins de deux jours d’un rendez-vous décisif pour l’équipe nationale du Sénégal en Coupe du monde, l’ancien ministre des Sports, Malick Gakou, a invité les Sénégalais à la retenue et à la solidarité face aux polémiques sur les conditions de séjour et de préparation des Lions.

Dans une déclaration publique, il a reconnu que les informations circulant autour de l’environnement de l’équipe soulèvent « des interrogations légitimes ». Mais, selon lui, l’heure n’est pas aux divisions. Les joueurs ont besoin de sérénité et de respect pour se concentrer sur leur mission : défendre les couleurs nationales avec dignité.

Malick Gakou a toutefois insisté sur la nécessité de faire toute la lumière sur cette affaire une fois la compétition terminée, en identifiant clairement les responsabilités. Il a rappelé que transparence et redevabilité doivent rester des principes cardinaux dans la gestion du sport sénégalais.

En attendant, il exhorte les acteurs du football, les supporters et l’opinion publique à se mobiliser derrière l’équipe nationale. « Plus que jamais, restons unis et solidaires derrière nos Lions », a-t-il plaidé, invitant chacun à soutenir sans réserve les joueurs avant ce match crucial.