Mondial 2026 : Les Lions perturbés avant un match décisif

À quelques heures d’un rendez vous crucial face à la Norvège dans le cadre de la Coupe du monde 2026, plusieurs informations relayées dans les médias sénégalais viennent alimenter les inquiétudes autour de l’environnement de la sélection nationale. Selon des révélations évoquées par le journaliste de la RTS, Ibrahima Mboup, dans l’émission Mondial Afternoon, des questions liées aux primes, au contrat du sélectionneur et aux conditions de séjour de l’équipe occupent les discussions en marge de la compétition.

Premier sujet de préoccupation : les primes de qualification des Lions. D’après les informations rapportées, celles ci n’auraient pas encore été versées aux joueurs malgré la fin des éliminatoires depuis plusieurs mois. Une situation qui, selon plusieurs observateurs, aurait dû être réglée avant le début du tournoi afin de permettre à l’équipe d’aborder la compétition dans les meilleures dispositions possibles.

Autre dossier sensible, celui du sélectionneur Pape Thiaw. Son contrat serait arrivé à expiration depuis le mois de février et les négociations pour son renouvellement n’auraient toujours pas abouti. Des divergences portant notamment sur les conditions salariales seraient au cœur des discussions. Malgré cette situation, le technicien sénégalais a publiquement affirmé rester concentré sur ses objectifs sportifs et sur la mission qui lui a été confiée à la tête de la sélection.

Des interrogations ont également émergé concernant les conditions d’hébergement et de restauration de la délégation sénégalaise aux États Unis. Selon plusieurs sources citées dans l’émission, certains membres de l’entourage de l’équipe auraient exprimé des réserves sur la qualité de la nourriture proposée sur le site de résidence. L’absence du chef cuisinier habituel, qui n’aurait pas obtenu son visa à temps, est notamment avancée comme un facteur pouvant expliquer ces difficultés logistiques.

Si aucune crise ouverte n’est officiellement constatée au sein de la tanière, ces différents éléments soulignent néanmoins l’importance d’un environnement stable autour d’une équipe engagée dans une compétition mondiale. Alors que les Lions jouent une partie de leur avenir sur la scène internationale, l’attention reste désormais tournée vers le terrain, où les joueurs auront la lourde responsabilité de faire parler leur talent malgré les turbulences qui agitent les coulisses.

Source : Dakaractu