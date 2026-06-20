À Diamniadio et Sébikotane…le Président déroule sa feuille de route économique

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué ce samedi une tournée marquée par trois étapes symboliques de sa vision économique : la découverte du nouveau tronçon du Train Express Régional (TER) reliant Diamniadio à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), le lancement des travaux de la gare de Sébikotane et l’inauguration de l’usine textile AVCI Global Industrie à Diamniadio.

Cette séquence présidentielle s’inscrit dans une même dynamique : renforcer les infrastructures, soutenir la transformation industrielle locale et créer davantage d’emplois sur le territoire national.

Le chef de l’État a d’abord emprunté le nouveau tronçon du TER entre Dakar et l’AIBD, dont la mise en service est annoncée pour les prochaines semaines. Cette extension constitue une étape majeure dans l’amélioration de la mobilité des personnes et des biens, tout en renforçant l’attractivité économique du pôle urbain de Diamniadio.

À Sébikotane, Bassirou Diomaye Faye a procédé au lancement officiel des travaux de la future gare de la commune. Le projet répond à une forte demande des populations locales et illustre, selon les autorités, une volonté d’adapter les politiques publiques aux besoins exprimés par les territoires.

Pensée comme un pôle multimodal intégrant le train, les bus et les taxis, la future gare a été conçue par un cabinet d’architecture sénégalais. Elle devra faciliter les déplacements quotidiens des habitants tout en accompagnant la croissance démographique et économique de cette commune en pleine expansion.

La dernière étape de la visite présidentielle a conduit le chef de l’État à Diamniadio pour l’inauguration de l’usine AVCI Global Industrie. Cette unité industrielle est présentée comme un jalon important dans la relance du secteur textile sénégalais.

L’objectif affiché est de renforcer la transformation locale des matières premières, notamment du coton, afin de créer davantage de valeur ajoutée sur le territoire national. Le projet prévoit la création de 200 emplois, principalement destinés aux femmes et aux jeunes, ainsi qu’un important programme de transfert de compétences.

À travers ces différentes réalisations, les autorités entendent promouvoir un modèle de développement fondé sur la production locale, la transformation industrielle et la création d’emplois durables.

Si les défis restent nombreux, le gouvernement estime que la souveraineté économique se construit progressivement grâce à des investissements concrets dans les infrastructures, l’industrie et les territoires, au bénéfice de l’ensemble des régions du Sénégal.