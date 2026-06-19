Placés sous mandat de dépôt…l’actrice Diodio et ses complices jugés le

L’actrice Mame Diarra Diop, alias Diodio, de la série télévisée « Baabel », ainsi que ses trois acolytes ont été placés sous mandat de dépôt ce vendredi par le procureur. Déférés par la brigade de recherches de la gendarmerie de Keur Massar, les quatre prévenus vont passer leur première nuit en prison pour des accusations d’ « association de malfaiteurs, détention et d’usage de stupéfiants ». Les mis en cause, âgés de 18 à 37 ans dont un chauffeur de taxi, un technicien en génie civil et un plombier, seront fixés sur leur sort devant le tribunal des flagrants délits, mercredi 24 juin 2026.