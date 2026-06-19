Maltraitance animale : l’ADES dénonce une « honte nationale » après le combat Reug Reug – Boy Niang

L’Alliance des écologistes du Sénégal (ADES) a vivement réagi à la polémique née du combat de lutte opposant Boy Niang à Oumar Kane, dit Reug Reug, organisé le 9 juin 2026 à Dakar. Dans un communiqué, le mouvement écologiste condamne fermement l’utilisation de chatons à des fins mystiques par le lutteur de Thiaroye, qualifiant cet acte de « dérive autoritaire et de maltraitance animale ».

Pour l’ADES, cet incident illustre une « honte nationale » et met en lumière la persistance de pratiques contraires à la dignité et au bien-être des animaux. L’organisation déplore que, malgré l’existence de lois et conventions internationales sur la protection du vivant, la maltraitance des animaux demeure courante au Sénégal, sans véritable sanction.

Le communiqué pointe également la responsabilité politique des gouvernements successifs dans la faiblesse de la politique nationale de protection animale. L’ADES appelle l’État à faire appliquer strictement la réglementation en vigueur et à renforcer les contrôles lors des événements sportifs.

L’association écologiste invite en outre les fédérations sportives, les collectivités territoriales et les mouvements associatifs à sensibiliser davantage les populations sur le respect des droits des animaux. Elle rappelle que la santé des humains, des animaux et des écosystèmes est interdépendante, conformément au principe international du « One Health ».

« Le devoir de toutes et de tous est de renforcer la protection du vivant, pas de l’affaiblir », conclut Baye Salla Mar, président de l’ADES.