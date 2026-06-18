Mondial 2026 : La Suisse prend la tête du groupe B

Longtemps accrochée par la Bosnie, la Suisse a fini par faire la différence grâce à ses entrants et s’est imposée largement (4-1), jeudi soir, lors de la deuxième journée du groupe B.

Après une première période dominée mais stérile, la Nati a trouvé l’ouverture en seconde mi-temps. Manzambi, entré en jeu, a débloqué la rencontre d’une superbe reprise de volée à la 74e minute. Ruben Vargas a ensuite doublé la mise dix minutes plus tard, sur un service précis de Breel Embolo.

Dans le temps additionnel, Manzambi s’est offert un doublé (90e), avant que la Bosnie ne réduise l’écart par Ermin Mahmic (90e+3). Granit Xhaka, sur penalty (90e+7), a scellé le succès helvétique.

Avec cette victoire convaincante, la Suisse prend provisoirement la tête du groupe B et valide son billet pour les seizièmes de finale.