Examens scolaires 2026 : le gouvernement renforce la sécurisation et accélère les réformes du système éducatif

Réuni sous la présidence du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Mouhamed Lo, le Conseil interministériel consacré à la préparation des examens scolaires de fin d’année a arrêté une série de mesures destinées à garantir le bon déroulement des sessions 2026 tout en préparant des réformes structurelles pour les années à venir.

À l’ouverture de la rencontre, le chef du gouvernement a salué les progrès réalisés dans l’organisation des examens nationaux, notamment en matière de sécurisation des épreuves, de logistique, de digitalisation des procédures et de prise en charge des candidats en situation de handicap. Il a également souligné les résultats encourageants enregistrés en 2025, avec une hausse des taux de réussite au CFEE, au BFEM et dans la formation professionnelle et technique.

Toutefois, le recul du taux de réussite au baccalauréat, établi à 47,62 %, confirme, selon lui, la nécessité d’engager des réformes plus profondes du système éducatif.

Pour la session 2026, le gouvernement a décidé de renforcer le dispositif de sécurisation à toutes les étapes du processus d’organisation des examens. Les ministères concernés devront coordonner leurs actions afin de sécuriser les lieux de conception et de stockage des épreuves, les circuits de distribution, les centres d’examen ainsi que le convoyage des documents.

Les autorités administratives et locales seront également mobilisées pour garantir un environnement favorable dans les centres d’examen, avec une attention particulière portée à l’accès à l’eau, à la connexion Internet, à l’alimentation électrique et à la prévention des inondations.

La lutte contre la fraude figure aussi parmi les priorités. Une vaste campagne de sensibilisation sera menée auprès des candidats et des parents d’élèves, tandis qu’un dispositif de récupération sécurisée des téléphones portables et autres appareils connectés sera installé à l’entrée des centres.

Le Conseil interministériel a également décidé d’autoriser les candidats au baccalauréat confrontés à des problèmes d’état civil indépendants de leur volonté à se présenter à la session de remplacement 2026.

Par ailleurs, les candidats en situation de handicap bénéficieront d’aménagements spécifiques. Les épreuves seront adaptées selon les besoins de chaque catégorie de handicap, avec notamment des transcriptions en braille, des documents agrandis pour les malvoyants et l’application du tiers temps pédagogique. Des dispositifs d’accueil et d’accompagnement adaptés devront également être mis en place dans tous les centres.

Le Premier ministre a demandé aux ministères concernés de finaliser le système de paiement digitalisé des indemnités destinées aux différents acteurs des examens, notamment les surveillants, correcteurs, examinateurs et superviseurs.

L’objectif est de garantir le versement rapide des avances et le règlement intégral des indemnités à la fin des opérations. Dans cette dynamique, le gouvernement a réaffirmé sa volonté de sanctuariser le budget de l’Éducation nationale.

Au-delà des urgences liées à la session 2026, plusieurs réformes majeures ont été annoncées pour les années à venir.

Le gouvernement prévoit notamment d’accorder une autonomie administrative et financière à l’Office du Baccalauréat afin d’améliorer son efficacité. Les travaux relatifs à la réforme du baccalauréat seront également poursuivis dans le cadre de la refondation du système éducatif.

Dans le secteur de la formation professionnelle, les autorités veulent renforcer le suivi de la qualité des examens et adapter davantage les certifications aux besoins du marché de l’emploi. La suppression de certaines notes éliminatoires dans l’enseignement technique est également envisagée.

Le Conseil a insisté sur la nécessité de résoudre durablement les difficultés liées à l’état civil scolaire. Plusieurs ministères travailleront à l’interconnexion des plateformes numériques de l’Éducation, de la Justice et des Collectivités territoriales afin de fiabiliser les données et d’accélérer les procédures administratives.

Le gouvernement entend également finaliser la création du CFEE et du BFEM arabes, réformer les systèmes d’évaluation du cycle fondamental et engager une réflexion sur la révision des conditions d’âge d’accès aux examens.

Enfin, le Secrétaire général du Gouvernement a été chargé de mettre en place un dispositif de suivi-évaluation des décisions prises. Une évaluation systématique de l’organisation des examens sera réalisée après chaque session afin d’identifier les facteurs d’échec, de valoriser les bonnes pratiques et de renforcer l’efficacité des politiques éducatives.