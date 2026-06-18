Numérique : le président exige une accélération des réformes et projets stratégiques

Le président de la République a réaffirmé sa volonté d’accélérer la transformation numérique du Sénégal dans le cadre du « New Deal technologique », lancé le 24 février 2025. Lors du Conseil des ministres tenu ce mercredi, il a demandé au ministre des Télécommunications et du Numérique de mener, en collaboration avec l’ensemble des acteurs concernés, une évaluation détaillée de l’exécution des programmes, projets et réformes engagés dans le secteur.

Selon le communiqué officiel, le chef de l’État a souligné l’urgence de renforcer les actions destinées à assurer un accès équitable à Internet sur l’ensemble du territoire national. Il a également insisté sur la nécessité de garantir une protection efficace, durable et souveraine des données, des systèmes d’information ainsi que des infrastructures numériques stratégiques du pays.

Le président a par ailleurs mis l’accent sur le rôle central du Fonds de développement du service universel des télécommunications (FDSUT), qu’il considère comme un levier essentiel pour réduire la fracture numérique et favoriser l’inclusion digitale des populations.

Dans le même élan, il a chargé le Premier ministre de veiller à la tenue régulière des réunions du Conseil national du numérique (CNN). Cette instance est appelée à jouer un rôle accru dans la coordination, le suivi et l’harmonisation des politiques publiques liées au développement de l’économie numérique.

Le communiqué fait également état d’un volet consacré au renforcement de la sécurité civile. Les mesures envisagées dans ce domaine devraient être détaillées ultérieurement à travers de prochaines communications gouvernementales.