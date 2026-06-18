Gouverner face à son ombre…Quand PASTEF est le seul parti qui s’oppose à PASTEF

Depuis son avènement au sommet de l’État sénégalais, le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Éthique et la Fraternité (PASTEF) redéfinit les codes de l’espace public. L’hégémonie électorale éclatante du parti laissait présager un règne sans partage face à une opposition traditionnelle atrophiée et inaudible. Pourtant, l’histoire politique retient que le vide crée ses propres monstres : le principal adversaire du régime actuel n’est plus à chercher dans les rangs des coalitions libérales ou socialistes vaincues, mais au cœur même de la matrice originelle du pouvoir.

Cette thèse de l’auto-opposition a pris une résonance spectaculaire à la suite du limogeage historique d’Ousmane Sonko de son poste de Premier ministre par le Président Bassirou Diomaye Faye. Cet arbitrage présidentiel sans concession a brisé le mythe du bicéphalisme harmonieux qui portait le projet de la « Rupture ». En propulsant Ahmadou Al Aminou Lô à la Primature, le chef de l’État a opéré un virage technocratique majeur, marquant une volonté manifeste de s’affranchir de la tutelle idéologique et incisive de son ancien mentor.

Le séisme politique s’est définitivement matérialisé lors de la formation de la nouvelle équipe gouvernementale de trente membres. Pour la première fois depuis l’alternance, le PASTEF, en tant que structure organique, a officiellement acté son refus de participer à l’exécutif, dénonçant de profonds désaccords sur la place et le rôle de la majorité dans le dispositif d’État. Ce retrait volontaire (à l’exception de quelques figures dissidentes maintenues par le palais) consacre une rupture de fait entre l’appareil du parti et la coalition « Diomaye Président », transformant la formation majoritaire en censeur direct du gouvernement qu’elle a contribué à installer.

Cette configuration singulière déplace le curseur du débat démocratique des bancs de l’hémicycle vers les états-majors des deux anciens alliés. Réfugié dans son bastion de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko a d’ores et déjà fixé ses lignes rouges, notamment sur les dossiers brûlants de la dette publique et des négociations avec le Fonds monétaire international (FMI). En prévenant qu’il utiliserait ses préceptes et ses pouvoirs parlementaires pour bloquer toute restructuration structurelle jugée défavorable au pays, le leader des Patriotes n’hésite plus à brandir l’arme de la censure législative contre l’exécutif de Diomaye Faye.

Désormais, les contradictions les plus féroces ne proviennent pas des critiques d’une opposition en reconstruction, mais bien des dissonances fondamentales entre deux visions du pouvoir. D’un côté, le pôle présidentiel s’enferme dans une posture d’efficacité administrative, de pragmatisme macroéconomique et de gestion axée sur les résultats, portée par la coalition Diomaye. De l’autre, la base dogmatique du PASTEF, fidèle à la ferveur des luttes originelles, exige une pureté idéologique intransigeante et rejette ce qu’elle perçoit comme un renoncement ou une normalisation systémique.

Ce grand écart permanent force le sommet de l’État à manœuvrer dans une instabilité chronique où chaque texte de loi et chaque arbitrage budgétaire fait l’objet d’un chantage à la légitimité populaire. Pour le gouvernement de transition d’Ahmadou Al Aminou Lô, la tâche s’annonce herculéenne : il lui faut rassurer les marchés financiers internationaux et maintenir la cohésion d’une coalition présidentielle élargie, tout en subissant le feu roulant des critiques techniques et doctrinales d’un PASTEF transformé en sentinelle impitoyable.

L’opposition classique, quant à elle, observe ce tête-à-tête fratricide avec une impuissance teintée d’ironie. Exclue du jeu par la force des urnes, elle constate que le PASTEF remplit l’espace vacant avec une efficacité redoutable, assumant à lui seul les rôles de parti majoritaire et de premier opposant de la République. Le régime de Bassirou Diomaye Faye se retrouve ainsi dans la situation paradoxale d’un pouvoir contraint de négocier sa survie législative courante non pas avec ses ennemis d’hier, mais avec la force politique qui l’a engendré.

À long terme, ce duel exclusif entre les deux mamelles de l’alternance pose la question de la durabilité des institutions sénégalaises à l’horizon 2029. Un système où la principale force de blocage institutionnel émane du parti de la majorité présidentielle expose le pays au risque de la paralysie démocratique ou de l’implosion par hyper-fragmentation. L’expérience montre que les régimes issus de larges élans populaires périssent rarement sous les coups de l’ancien ordre, mais s’usent prématurément face au miroir de leurs propres promesses messianiques.

Le véritable test de maturité pour la démocratie sénégalaise ne réside plus dans l’équilibre classique entre la mouvance et l’opposition traditionnelle. Il se joue dans l’arène inédite qui sépare désormais le palais de l’avenue Roume de la direction du PASTEF. En choisissant la voie de la clarification plutôt que celle du compromis de façade, le parti des Patriotes s’impose une trajectoire historique périlleuse : prouver qu’il peut incarner le contre-pouvoir absolu tout en restant le garant de la stabilité d’un système qu’il menace désormais de sanctionner.

La rédaction de Xibaaru