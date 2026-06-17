Pression fiscale et affaire Khadim Ba : Le cri d’alarme des jeunes entrepreneurs sénégalais

Le Cadre de réflexion des jeunes entrepreneurs (CRJE) a exprimé sa vive inquiétude face à ce qu’il considère comme une dégradation continue de l’environnement des affaires au Sénégal. Dans une déclaration rendue publique à Dakar, l’organisation dénonce l’alourdissement des charges fiscales et des taxes douanières, qu’elle juge particulièrement pénalisant pour les entreprises nationales.

Selon le CRJE, les jeunes entrepreneurs, les importateurs, les acteurs du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) ainsi que de nombreux opérateurs économiques subissent depuis plusieurs mois les conséquences de pratiques douanières qualifiées d’abusives et disproportionnées. Une situation qui, selon ses responsables, fragilise davantage des secteurs déjà confrontés à un contexte économique difficile, réduit les capacités d’investissement et menace de nombreux emplois.

L’organisation estime également qu’un sentiment d’injustice grandit au sein du secteur privé national. Elle considère que, malgré les discours en faveur du souverainisme économique, les entreprises étrangères bénéficieraient souvent d’une meilleure protection et d’un accès plus facile à certains marchés que les entreprises sénégalaises. Pour le CRJE, cette perception contribue à éroder la confiance des investisseurs nationaux et à freiner les initiatives entrepreneuriales.

Le Cadre de réflexion des jeunes entrepreneurs dénonce avec vigueur la pression fiscale et douanière exercée sur les activités génératrices de revenus. Selon lui, ces mesures participent à la fermeture d’entreprises, à la baisse des investissements et à l’aggravation des difficultés économiques.

L’organisation s’est également prononcée sur la situation de l’homme d’affaires Khadim Ba. Elle estime que le différend qui l’oppose à l’administration douanière soulève des interrogations sur la sécurité juridique des investisseurs et sur le traitement réservé aux entrepreneurs nationaux. Le CRJE considère que le maintien en détention de Khadim Ba risque d’avoir des répercussions sur les activités économiques liées à ses entreprises ainsi que sur les nombreux emplois qui en dépendent.

« Le développement économique du Sénégal ne peut se construire dans un climat de méfiance où les créateurs de richesse se sentent davantage exposés que protégés », souligne l’organisation, qui plaide pour des solutions conformes au droit, privilégiant la préservation des entreprises et des emplois.

Face à cette situation, le Cadre de réflexion des jeunes entrepreneurs appelle à une réforme profonde du Code des douanes. Il préconise notamment que toute enquête ou poursuite douanière soit placée sous le contrôle effectif d’une autorité judiciaire indépendante afin de garantir davantage de transparence et de sécurité juridique pour les opérateurs économiques.

L’organisation estime que cette réforme doit permettre de protéger les entreprises contre les abus et les incohérences procédurales, tout en assurant une plus grande équité dans le traitement des acteurs économiques. Elle considère également qu’un tel changement est indispensable pour favoriser l’investissement, la création d’emplois et une croissance durable.

Enfin, le CRJE lance un appel à la mobilisation des entrepreneurs, importateurs, commerçants, vendeurs de téléphones, marchands ambulants, acteurs du BTP et de l’ensemble des forces vives du secteur privé. L’objectif, selon ses responsables, est d’amener les autorités à mieux protéger les intérêts des entreprises nationales et à créer un environnement des affaires plus juste et plus compétitif.

Le Cadre de réflexion des jeunes entrepreneurs conclut en réaffirmant son engagement en faveur de la défense de l’entreprise nationale, de la préservation des emplois et de la promotion d’un climat économique favorable à la création de richesses.