Effondrement à Saint-Louis : Le bilan passe à cinq (5) morts

Le bilan grimpe. Une nouvelle victime est décédée des suites de ses blessures après l’effondrement d’un immeuble de deux étages survenu dans la nuit du 14 au 15 juin 2026 au quartier Pikine 15 mètres à Saint-Louis. Ce décès porte le bilan à cinq morts et trois blessés.

Dans son édition de ce mercredi 17 juin, L’Observateur souffle que ce drame, qui a « enseveli plusieurs familles sous les décombres », constitue « une tragédie qui aurait pu être évitée ». Selon les conclusions des services techniques, « l’état de délabrement avancé de la bâtisse est la cause directe de l’effondrement ». Pire, le journal révèle qu’« un locataire avait donné l’alerte il y a deux ans » après avoir constaté des « fissures alarmantes sur les murs » alors que le propriétaire lançait des « travaux de surélévation ». Face au refus de ce dernier d’arrêter le chantier, le différend avait été « porté devant la police » et le locataire avait quitté les lieux, « préférant fuir un danger qu’il pressentait mortel ».

Blessé et actuellement hospitalisé, le propriétaire a « poursuivi ses travaux en toute impunité, ignorant les alertes et bravant les règles de construction ». À ce stade, « tout le désigne comme l’unique responsable de ce drame ». Se fiant à des sources judiciaires, le quotidien du Groupe futurs médias rapporte qu’« il devrait être envoyé en prison dès sa sortie d’hôpital ». En parallèle, une enquête a été ouverte pour déterminer pourquoi le signalement initial « n’a pas été suivi d’effets » par les services compétents.

En visite sur les lieux du drame ce mardi, le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé, a réagi fermement. Il a instruit les autorités administratives de « procéder au recensement de tous les bâtiments qui menacent ruines, surtout en cette veille d’hivernage, à Saint-Louis et ailleurs, dans toutes les régions ».