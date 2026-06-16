BR de Keur Massar : L’actrice Diodio arrêtée pour détention de cocaïne

Alors que le danseur de Wally Seck, Ndiap Zo, le lutteur Liss Ndiago et consorts ont fait l’objet d’un deuxième retour de parquet ce mardi, la brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar a porté un nouveau coup de filet dans le milieu interlope.

Des gendarmes en civil, à bord d’un véhicule banalisé, ont interpellé l’actrice Diodio, célèbre pour son rôle dans la série « Baabel ». Elle a été surprise dans un appartement en compagnie de trois hommes, en train de consommer de la drogue dure. Tous les mis en cause ont été placés en garde à vue après avis du procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye, selon des sources de Seneweb.

Source : Seneweb