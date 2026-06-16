Mondial 2026 : Le Sénégal s’incline devant la France

Le Sénégal a longtemps cru pouvoir créer la surprise face aux Bleus lors de son premier match de la Coupe du monde 2026. Après une première période pleine de maîtrise et d’occasions franches, les hommes de Pape Thiaw ont manqué de réalisme devant le but.

La France, plus efficace après la pause, s’est finalement imposée 3-1, laissant aux Lions des regrets malgré une prestation globalement encourageante.

Dès le coup d’envoi, le Sénégal a pris l’initiative en monopolisant le ballon. Le duo Lamine Camara – Idrissa Gana Gueye a dominé l’entrejeu, permettant aux Lions d’imposer leur rythme.

Les Français, gênés, ont tenté de réagir mais se sont heurtés à un bloc compact. Ousmane Dembélé a vu sa tentative contrée, tandis qu’Ismaïla Sarr n’a pas su exploiter une contre-attaque prometteuse.

La première grosse alerte est intervenue à la 24e minute : Nicolas Jackson, lancé par Malick Diouf, s’est retrouvé face à Mike Maignan, mais le gardien tricolore a sauvé les siens. Peu après, Sadio Mané a également buté sur le portier français après un service d’Ismaïla Sarr. Juste avant la pause, les Lions ont encore frôlé l’ouverture du score, mais la reprise d’Ismaïla Sarr n’a pas trouvé le cadre.

À la mi-temps, le Sénégal donnait l’impression d’être l’équipe la plus entreprenante. Pourtant, ce sont les Bleus qui ont su hausser le ton en seconde période pour faire la différence. Les Lions, malgré leur combativité et leurs séquences de jeu séduisantes, quittent le terrain avec une défaite amère et la sensation d’avoir laissé passer leur chance.