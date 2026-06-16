Tragédie à Sam Sam 2 : un enfant de 11 ans meurt noyé dans un puits

Le quartier Sam Sam 2, à Diamaguène Sicap-Mbao, est en deuil après la mort tragique de S. Sarr, un élève de 11 ans. L’enfant a perdu la vie le dimanche 14 juin 2026, en tombant dans un puits profond d’environ 12 mètres, situé dans une concession voisine du bassin de rétention.

Selon les témoignages recueillis, plusieurs enfants s’étaient rendus dans la cour pour puiser de l’eau. Le puits, recouvert de tôles en zinc, a soudainement émis un bruit suspect. Une locataire, alertée par ce fracas, a immédiatement soupçonné qu’un enfant avait chuté et a donné l’alerte.

Le père de la victime s’est précipité sur les lieux. Aidé par des riverains, il a réussi à remonter son fils, malheureusement déjà sans vie.

Vers 20 h 30, le chef de quartier a informé le commissariat de Diamaguène Sicap-Mbao. Les policiers, arrivés sur place, ont constaté la présence de mousse au niveau de la bouche et des narines de l’enfant, signes caractéristiques d’une noyade. Aucune blessure externe n’a été relevée. Les sapeurs-pompiers ont ensuite transporté le corps à la morgue de l’hôpital Général Idrissa Pouye de Grand-Yoff, où une autopsie sera pratiquée.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.