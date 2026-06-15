TGI de Pikine-Guédiawaye : Retour de parquet pour Ndiap Zo, Liss Ndiago et Cie

Déférés ce lundi matin devant le procureur Saliou Dicko par la brigade de recherches de la compagnie de Keur Massar, cinq individus, dont le danseur de Wally Seck, Ndiap Zo, et les deux lutteurs Liss Ndiago et « Déranger », ont fait l’objet d’un retour de parquet.

Selon des sources de Seneweb, ils passeront la nuit dans les locaux du commissariat central de Guédiawaye, avant d’être reconduits ce mardi au parquet de Pikine-Guédiawaye. Une information judiciaire pourrait être ouverte dans cette affaire.

Pour rappel, ils ont tous été arrêtés par la BR de Keur Massar, à la suite de l’exploitation d’un renseignement faisant état de l’existence d’un vaste réseau de trafic de stupéfiants, notamment de cocaïne, de kush, de méthamphétamine (MD) et de haschich.

Source : Seneweb