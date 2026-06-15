Sédhiou : 91 kg de chanvre indien saisis, deux trafiquants prennent la fuite

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Sédhiou a réalisé une importante opération antidrogue dans la nuit du 10 au 11 juin 2026, aboutissant à la saisie de 91 kilogrammes de chanvre indien ainsi que de deux moyens de transport utilisés pour le convoyage de la marchandise illicite.

L’intervention s’est déroulée aux environs de 3 h 30 à la suite de l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant le passage imminent de trafiquants par un embarcadère clandestin situé dans la commune de Bona.

Afin de confirmer l’information, les enquêteurs ont mis en place un dispositif de surveillance renforcé pendant près de six heures sur plusieurs points de passage stratégiques. Cette veille a permis de repérer un individu suspect qui venait de couper le moteur de sa moto à proximité du dispositif policier.

Lorsque les agents ont tenté de l’interpeller, le suspect est parvenu à prendre la fuite. Ses cris d’alerte ont toutefois averti un second individu présent dans les environs, lequel a également réussi à échapper aux forces de l’ordre en profitant de l’obscurité.

Un ratissage immédiat de la zone a permis aux policiers de découvrir, dissimulés dans la mangrove, une moto et un vélo de transport abandonnés par les fugitifs. Les deux engins étaient chargés de sacs en sisal soigneusement arrimés.

La fouille des bagages a conduit à la découverte de plusieurs blocs de chanvre indien. Les opérations de pesée effectuées dans les locaux du service ont permis d’établir que trois sacs transportés sur la moto contenaient 61 kilogrammes de drogue, tandis que les deux sacs fixés au vélo renfermaient 30 kilogrammes supplémentaires.

Au total, les enquêteurs ont saisi 91 kilogrammes de chanvre indien de la variété dite « verte », une quantité considérable qui représente un coup dur pour les réseaux de trafic opérant dans la zone sud du pays.

La drogue saisie ainsi que les moyens de transport utilisés pour son acheminement ont été placés sous scellés. Les investigations se poursuivent afin d’identifier les deux convoyeurs en fuite et de démanteler l’éventuel réseau auquel ils appartiennent.