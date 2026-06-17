Trafic de drogue : Liss Ndiago envoyé en prison

Déféré ce lundi au Tribunal de Pikine-Guédiawaye, le lutteur Lis Gomis, alias Liss Ndiago, a été fixé sur son sort. Selon les informations de Seneweb, il a été placé sous mandat de dépôt par le juge du 2e cabinet pour association de malfaiteurs et trafic de drogue.

Lis Ndiago a été arrêté par les éléments de la Brigade de recherches de Keur Massar en même temps que le danseur de Waly Seck, Baye Modou Ngom, alias Ndiap Zo, ainsi que les nommés Siraba Diagne, dit Siteu, Mame Abdou Diama Guèye et Seydina Sonko.