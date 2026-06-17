Candidature à l’ONU : Macky Sall rencontre Baiba Braže

Le 17 juin 2026, Macky Sall, candidat au poste de Secrétaire général des Nations unies, a rencontré à Dakar la ministre des Affaires étrangères de Lettonie, Baiba Braže. Lors de cet entretien, l’ancien président sénégalais a souligné l’importance d’une ONU « mieux adaptée aux défis de notre époque », mettant en avant une vision commune avec son interlocutrice. Il a également salué l’engagement ferme de la Lettonie en faveur du respect de la Charte des Nations unies et du droit international.

Cette rencontre illustre la volonté de Macky Sall de renforcer ses appuis internationaux dans le cadre de sa candidature à la tête de l’ONU, en s’appuyant sur des partenariats stratégiques et une diplomatie axée sur la coopération multilatérale.