Il tue de manière atroce sa compagne, leur fils de 3 ans et sa belle-sœur

Jérôme Debeauvais, 52 ans, est jugé à partir de ce mardi devant la Cour d’assises de la Somme pour un triple meurtre.

Amélia et Jennifer Dufaux, deux sœurs âgées de 25 ans et 26 ans, ainsi que le fils de l’aînée, Eliam, âgé de 3 ans, avaient été retrouvés morts le 15 avril 2022 dans l’appartement situé rue Maberly, à Amiens.

L’accusé a avoué les trois meurtres mais continue de nier les viols des deux femmes qui lui sont imputés.

Jérôme Debeauvais aurait commencé par étrangler sa compagne Jennifer, le 8 avril. Le 15 avril, les pompiers la découvriront nue sur son lit, couverte d’hématomes, des objets sexuels et du ruban adhésif dans la pièce. Il nie l’avoir violée.

Puis il a étouffé son fils. Le corps de l’enfant sera trouvé en pyjama dans son lit, la bouche obstruée par un morceau de tissu.

Enfin, le 11 avril, Jérôme Debeauvais invite par SMS sa belle-sœur, pour lui donner « la primeur » d’une « super nouvelle grandiose ».

Amélia sera découverte asphyxiée, une chaussette dans la bouche. Elle présentait une trace de couteau dans le cou et, selon les indices matériels et médicaux, elle aurait été violée.

L’accusé a tenté de mettre fin à ses jours le 14 avril, en percutant un camion de plein fouet à la Chaussée-Tirancourt.

Le verdict sera connu jeudi. L’accusé risque la réclusion criminelle à perpétuité.

Source : F D