Loi anti -homos au Sénégal…le « NON » catégorique de Sonko à la France

Ousmane Sonko, face aux micros de RFI et France 24 ce lundi 15 juin, a opposé un non catégorique et sans concession aux attentes occidentales concernant les orientations sociétales du Sénégal. En martelant que le pays n’a de comptes à rendre à personne, le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) trace une ligne de démarcation idéologique majeure qui résonne bien au-delà de nos frontières.

L’entretien exclusif accordé par Ousmane Sonko aux médias parisiens restera un moment fort de l’actualité politique de ce milieu de juin. Interrogé sans détour sur le durcissement des peines liées à l’homosexualité au Sénégal et les vagues de critiques onusiennes et occidentales qui en découlent, le leader politique n’a pas cillé. Installé dans son nouveau rôle de pivot institutionnel, il a profité de cette tribune internationale pour réaffirmer l’ancrage inflexible du pays dans ses valeurs religieuses, culturelles et sociales, douchant les derniers espoirs d’assouplissement des chancelleries étrangères.

Pour le président de PASTEF, la question ne relève pas de la négociation diplomatique, mais d’un principe fondamental et non négociable de souveraineté législative. « Le Sénégal est un pays souverain. Il n’a pas à se justifier des lois qu’il prend ni devant l’Occident ni devant personne », a-t-il lâché avec une fermeté chirurgicale. En rappelant que le socle légal réprimant les actes contre nature existe depuis l’époque de Léopold Sédar Senghor et que seules les peines ont été renforcées par le législateur, il remet le débat dans son contexte historique et endogène.

Cette sortie médiatique, orchestrée sur des canaux massivement suivis à l’étranger, relève d’une stratégie de communication politique finement ciselée. En portant le fer au cœur même du dispositif médiatique de l’Hexagone, Ousmane Sonko s’offre la stature d’un leader décomplexé, capable de tenir un langage de vérité à l’Occident sans le moindre complexe d’infériorité. Ce choix lui permet de s’adresser simultanément à deux publics distincts : il rassure les partenaires internationaux sur la clarté de sa ligne tout en parlant directement au cœur de sa base électorale.

Sur le plan intérieur, ce discours de fermeté sociétale agit comme un puissant ciment pour l’unité du parti et le soutien des mouvements traditionnels. Alors que le pays traverse une conjoncture économique tendue et entame des discussions cruciales avec le FMI, réaffirmer l’intransigeance du régime sur les questions de mœurs permet de sanctuariser le contrat de confiance avec le peuple. Face aux micros parisiens, Sonko a d’ailleurs ironisé sur les attentes extérieures : « Revenir sur cette loi, pourquoi ? Parce que la France n’en veut pas ? », ouvrant même la porte à un durcissement futur si la nécessité s’en faisait sentir.

Au-delà de la seule question des mœurs, c’est toute la doctrine de la rupture patriotique et du panafricanisme qui a servi de fil conducteur à ce grand oral. Qu’il s’agisse de la gestion des ressources naturelles ou de la redéfinition des accords de partenariat, la ligne directrice reste inchangée : le Sénégal de l’ère PASTEF exige des relations d’égal à égal. Cette intransigeance assumée dessine les contours d’une diplomatie décomplexée qui refuse de plier sous le poids des conditionnalités culturelles ou des pressions morales venues d’ailleurs.

Cette posture pose toutefois la question de la perception du Sénégal sur la scène des droits humains internationaux, où les organisations de la société civile multiplient les alertes. Ousmane Sonko a balayé ces inquiétudes en opposant la légitimité de la justice sénégalaise, qu’il qualifie de souveraine et d’indépendante, face aux accusations d’arrestations arbitraires. Pour lui, l’application des lois de la République ne saurait être suspendue pour complaire à des standards géopolitiques extérieurs au continent africain.

La fermeté affichée par le leader politique met également en lumière le changement de ton global d’un homme qui, tout en restant inflexible sur les principes, polit sa communication institutionnelle. Plus posé, mesurant chaque mot, il n’en demeure pas moins le gardien intransigeant du temple doctrinal de son mouvement. En refusant de transiger sur l’identité culturelle du pays, il rappelle que la souveraineté ne se segmente pas et qu’elle s’applique avec la même vigueur à l’économie qu’aux choix de société.

Ce positionnement radical face à l’Occident confirme la trajectoire d’un leadership qui refuse de courber l’échine devant les puissances traditionnelles. Reste à observer comment les partenaires financiers et les diplomates occidentaux réagiront, dans les semaines à venir, à cette fin de non-recevoir gravée dans le marbre des médias internationaux. Une chose est sûre : le Sénégal vient de réaffirmer qu’il entend dicter ses propres règles, chez lui et selon ses propres termes.

La rédaction de Xibaaru