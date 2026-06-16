Abdoul Madjib Gueye nommé Premier Président de la Cour des Comptes

Par décret présidentiel en date du 16 juin 2026, le chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a procédé à une importante nomination au sein de la Cour des Comptes.

Abdoul Madjib Gueye, Conseiller Maître de classe exceptionnelle et ancien président de la Chambre des Entreprises publiques, a été désigné Premier Président de la Cour des Comptes. Il succède à Mamadou Faye, admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Cette décision marque une nouvelle étape dans la gouvernance des institutions de contrôle financier du Sénégal. La Cour des Comptes, organe chargé de veiller à la régularité et à la transparence de la gestion des deniers publics, joue un rôle central dans la consolidation de la bonne gouvernance et de la reddition des comptes.