Offense au chef de l’État : Azoura Fall condamné

Le militant du parti Pastef, Assane Guèye alias « Azoura Fall », agriculteur et vendeur de véhicules domicilié à la Patte d’Oie, a été jugé ce mardi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour offense au chef de l’État, après que les exceptions de nullité soulevées par la défense ont été rejetées.

Azoura Fall avait tenu des propos jugés irrespectueux à l’encontre de Bassirou Diomaye Faye, lors de l’installation du nouveau président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko.

À la barre, Azoura Fall a reconnu les faits : « C’est moi qui ai tenu ces propos. J’étais en colère. Ce sont les journalistes qui m’avaient interviewé à l’Assemblée. J’ai parlé sous le coup de la colère. Après avoir tenu ces propos, je les ai regrettés une fois rentré à la maison.»

« Diomaye est un père pour moi. Je ne peux pas concevoir qu’il se sépare de son ami Ousmane Sonko », a ajouté Azoura Fall, qui a regretté les faits et promis de ne plus tenir de tels propos.

En revanche, il a dénoncé les conditions de son arrestation. « Le boubou de ma mère pour la Tabaski est toujours dans la voiture. Je devais passer la fête auprès de ma famille. D’ailleurs, même à la Korité, le procureur m’avait arrêté. Après, il m’a fait interner à l’hôpital psychiatrique de Thiaroye. Il a dit que j’étais fou. Ce qui me fait le plus mal, c’est que ma mère est au courant », a affirmé Azoura.

Le procureur de la République lui a rappelé que ce sont ses avocats qui ont produit son dossier médical. Dans ses observations, le maitre des poursuites a estimé que les faits étaient constants à l’encontre du prévenu et a requis une peine de deux ans d’emprisonnement, dont six mois ferme.

La défense, assurée par Maitre Ciré Clédor Ly, a plaidé la liberté d’expression. « Un chef d’État qui n’accepte pas les critiques n’est pas un chef d’État. Je connais Diomaye, il ne porterait pas plainte contre Azoura », a soutenu l’avocat, avant de demander au tribunal de relaxer son client.

En rendant son délibéré, le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits et l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement, dont un mois ferme, et à une amende de 100 000 F CFA.